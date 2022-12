Messina, miglioramento della raccolta differenziata porta a porta: domani la presentazione a Palazzo Zanca

27 Dicembre 2022 10:16

Domani, mercoledì 28, alle ore 10, alla presenza del Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca, cui prenderanno parte l’Assessore al ramo Francesco Caminiti e la Presidente della Società MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato, saranno illustrate le linee guida relative al potenziamento e al miglioramento della raccolta differenziata porta a porta in città. Il nuovo servizio, programmato a partire dal prossimo gennaio 2023, di concerto tra l’Amministrazione comunale e la MessinaServizi, prevede la raccolta di carta, cartone e vetro non più a settimane alterne, bensì settimanalmente per i tre materiali ed in tutte le aree cittadine.

Saranno illustrati poi i nuovi calendari predisposti per il conferimento. Obiettivo del nuovo servizio è agevolare i cittadini al fine di conferire i materiali con più frequenza e, nello stesso tempo, migliorare la qualità della frazione dei rifiuti, oltre che incrementare le buone pratiche.