Messina, il 17 dicembre la “Medicina Legale, Assistenziale e Previdenziale: le nuove attribuzioni INPS”

16 Dicembre 2022 17:46

Domani, 17 dicembre, a partire dalle ore 9:00, la Direzione Provinciale INPS Messina ospiterà la Giornata di aggiornamento su “Medicina Legale, Assistenziale e Previdenziale: le nuove attribuzioni INPS”. Il convegno sarà l’occasione per una sintetica illustrazione dei principali risultati conseguiti a Messina nella gestione degli accertamenti sanitari INPS, nonché per approfondire le tematiche della cecità e delle oftalmopatie, nonché per un confronto tra gli esperti in relazione alle nuove competenze INPS sulla pensione di inabilità e sulla legge 335/95.

Concluderà i lavori il Prof. Raffaele Migliorini, Coordinatore Generale Medico Legale INPS. La partecipazione all’evento permetterà di conseguire 6 crediti formativi ECM.

Il programma della giornata

08:30 – Registrazione dei partecipanti

09:00 – Saluti Autorità

09:30 – Gli accertamenti sanitari INPS a Messina: traguardi raggiunti, prospettive future Marcello MASTROJENI Direttore provinciale INPS Messina

10:00 – Gli esami strumentali della cecità: criticità e valutazioni Francesco FAMÀ Medico oculista consulente Tribunale Messina

10:30 – La valutazione medico-legale delle oftalmopatie in ambito previdenziale Claudia PITRONE Medico oculista INPS Messina

11:00 – Tavola rotonda interattiva: confronto su casi clinici

Modera

Diego BURZOMATI Coordinatore medico-legale INPS Messina

12:00 – Coffee break

12:15 – La pensione di inabilità ai sensi della l. n. 222/84 Maria Claudia D’AMICO Medico INPS Messina

12:45 – La l. n. 335/95: stato dell’arte Umberto GULLETTA Medico INPS Messina

13:15 – Tavola rotonda interattiva: inabilità, inidoneità, l. 104

Modera

Fabrizio MEUS Medico INPS Messina

14:00 Conclude – Prof. Raffaele MIGLIORINI Coordinatore generale medico legale INPS

14:15 – Consegna questionari e valutazioni ECM