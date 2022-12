Messina: lotta contro l’AIDS, esposto un fiocco rosso a Palazzo Zanca

1 Dicembre 2022 15:50

Presente il Sindaco di Messina, Federico Basile, in occasione della Giornata mondiale della lotta contro l’AIDS, è stato esposto stamani nella balconata di Palazzo Zanca il fiocco rosso simbolo della lotta all’AIDS col Palazzo illuminato di rosso. All’evento hanno preso parte l’Assessore con delega alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore; il Presidente di Arcigay Messina Makwan Rosario Duca; il dott. Antonio Albanese, primario del reparto di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Papardo; il direttore sanitario dell’ASP di Messina Domenico Sindoni; una delegazione del Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana; ed il Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna.

“La nostra iniziativa – hanno evidenziato il Sindaco Basile e l’Assessore Calafiore – nasce dalla volontà di sensibilizzare sul tema giovani, studenti e l’opinione pubblica in generale, esprimendo solidarietà alle persone che convivono con questa patologia, ma allo stesso modo per tenere alta l’attenzione attraverso comportamenti idonei finalizzati alla prevenzione, proteggendo il futuro delle nuove generazioni. E’ nostra intenzione non limitarsi ad una trattazione in occasione dell’odierna ricorrenza, ma proseguire con una campagna informativa rivolta ai giovani e agli studenti”.