Messina, l’istituzione scolastica presente nel Villaggio di Natale

9 Dicembre 2022 14:12

Anche l’Istituzione Scolastica messinese sarà presente in Piazza Cairoli, da sabato 10 a venerdì 23 dicembre, nel Villaggio di Natale, un’iniziativa che fa parte del più ampio programma di “Messina, città della Musica e della Cultura”, voluto dall’Amministrazione Comunale. Infatti una Casetta del Villaggio ospiterà, secondo un preciso calendario, una delle scuole che hanno aderito.

Si tratta degli Istituti Comprensivi D’Acquisto, Pascoli/Crispi, Catalfamo, Luciani, Mazzini/Gallo, Manzoni, S. Margherita, Villa Lina/Ritiro, Pajno/Gravitelli e degli Istituti Superiori Ainis, Majorana Milazzo, Minutoli, Antonello, Bisazza, Jaci, Maurolico, Seguenza e Caio Duilio. Per il Provveditore Stello Vadalà si tratta di una importante forma di aggregazione e di socializzazione, che acquisisce un particolare significato dopo due anni di pandemia. “Sono certo che per i partecipanti si tratterà di una bella esperienza, in pieno contatto con la cittadinanza, in uno dei momenti più belli dell’anno, il periodo natalizio”.

Per l’assessore comunale Massimo Finocchiaro c’è un’ottima sinergia tra l’amministrazione comunale ed il provveditorato che ha ritenuto interessante la nostra proposta di partecipazione. “Per le Scuole, il Villaggio di piazza Cairoli non solo rappresenta una novità, ma può essere anche considerata una forma innovativa e simpatica di Open Day natalizio”.