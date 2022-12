Messina: le celebrazioni in onore di Santa Barbara

3 Dicembre 2022 17:06

Anche quest’anno a Messina si svolgeranno le celebrazioni per la ricorrenza della festa di Santa Barbara patrona dei Vigili del fuoco che, per quest’anno, sarà ricordata lunedì 5 dicembre, insieme alla Marina Militare e al 24 Reggimento Artiglieria Peloritani di Messina. Saranno presenti, come di consueto, tutte le Autorità civili e militari. Al termine della Santa Messa, celebrata nella Cattedrale del Duomo di Messina dall’Arcivescovo, l’evento proseguirà all’interno della Caserma Bevacqua di via Salandra, dove il Comandante Provinciale leggerà, davanti a tutti i presenti, i messaggi augurali e consegnerà gli attestati di riconoscimento e benemerenza, secondo le indicazioni del superiore Ministero.

Saranno inoltre presenti il personale in quiescenza e i soci dell’Associazione Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. A cornice della manifestazione automezzi e attrezzature di intervento, insieme all’esposizione delle bandiere tricolore, come usanza in queste occasioni.