Messina: lavori di riparazione della condotta fognaria in un tratto della via Santa Marta

9 Dicembre 2022 20:18

Sino a venerdì 16 dicembre vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare in via Santa Marta per un tratto di 20 metri in corrispondenza del Ponte di viale Italia a Messina. Provvedimento disposto per consentire i lavori di riparazione della condotta fognaria da parte di AMAM.

Con la stessa motivazione è stato adottato sino alle ore 17 di oggi, venerdì 9, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato sud di via I Settembre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale San Martino.