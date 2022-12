Messina, è notte fonda: la Juve Stabia passeggia in mezz’ora. Solo pari per il Crotone. La classifica di Serie C

11 Dicembre 2022 19:30

Profondo rosso. Anzi, profondo gialloblu. Per il Messina è arrivato il terzo stop di fila, l’ennesimo di una stagione disastrosa: la partita a Castellammare della la squadra di Auteri – quella che ha perso di più, con il peggior attacco e la peggior difesa – è praticamente durata mezz’ora, 37 minuti per la precisione, quelli che hanno permesso alla Juve Stabia di segnare tre reti e poi gestire in assoluta tranquillità. I peloritani restano ultimi a 11 punti, con una situazione di classifica sempre più complicata. In vetta, il Crotone riprende la Gelbison in casa, ma è solo pari. Il Pescara sbanca Monopoli e accorcia, ma domani il Catanzaro può allungare nel posticipo di Foggia, riscattando la sconfitta di Coppa.

RISULTATI 18ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 11 DICEMBRE

ore 14:30

Latina-Cerignola 1-0

Picerno-Virtus Francavilla 2-1

Potenza-Giugliano 1-1

Taranto-Monterosi 1-0

Viterbese-Turris 1-1

ore 17:30

Avellino-Fidelis-Andria 1-0

Crotone-Gelbison 1-1

Juve Stabia-Acr Messina 3-0

Monopoli-Pescara 1-2

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C