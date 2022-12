Messina, riduzione idrica per la riparazione del serbatoio “Santo”: le zone interessate

28 Dicembre 2022 13:50

Completata nelle prime ore di questa mattina una complessa riparazione del serbatoio “Santo” non rinviabile, che determinerà riduzioni degli orari di distribuzione idrica odierna, nelle zone servite dall’impianto e, precisamente a: Villaggio Aldisio, parte a monte di via Gaetano Alessi, Fondo Fucile, Valle degli Angeli, in via comunale Santo, via comunale Bordonaro, via Palmara.

Gli utenti potranno sempre seguire gli aggiornamenti sul sito AMAM e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687722 o sulla pagina social all’indirizzo https://www.facebook.com/ufficio.stampa.amam.