Messina: iniziative di Natale a Piazza Duomo, le limitazioni viarie

16 Dicembre 2022 14:04

In occasione dello svolgimento di alcune manifestazioni nell’area pedonale di Piazza Duomo, previste nel programma “Messina Città della Musica e degli Eventi – Il Natale”, sono stabilite limitazioni viarie. Nei giorni 18, 22, 23, 25, 29, 31 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023, dalle ore 19 all’1 del giorno successivo, istituire i divieti di sosta, con zona rimozione coatta (con collocazione di idonea segnaletica stradale) e di transito veicolare: a) entrambi i lati del controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Università e corso Cavour; b) entrambi i lati di via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; c) entrambi i lati di via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; il 29 dicembre 2022, in occasione del concerto dei “Negramaro”, istituire i divieti di sosta, con zona rimozione coatta (con collocazione di idonea segnaletica stradale) dalle ore 16 all’1 del giorno successivo e di transito veicolare (con collocazione di idonee barriere) dalle 20 all’1 del giorno successivo nelle seguenti strade: a) corso Cavour nel tratto compreso tra le vie San Camillo e della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour (con idonee barriere) in corrispondenza dell’intersezione con via Cannizzaro; b) tutta l’area di piazza Antonello; c) nello spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo; d) via Loggia dei Mercanti nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour; e) via Colombo nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; f) via Consolato del Mare nel tratto compreso tra via Argentieri e piazza Antonello; g) via Sant’Agostino nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace; h) via Oratorio San Francesco nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e corso Cavour; istituire, dalle 16 all’1 del giorno successivo, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi nel tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta (con collocazione di idonea segnaletica stradale), al fine di consentire la sosta agli autobus che trasportano gli spettatori per assistere al concerto dei “Negramaro”.