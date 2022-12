Messina: incontro tra la governance del Teatro Vittorio Emanuele e la Croce Rossa

30 Dicembre 2022 13:08

Stamattina si è tenuto un incontro tra la governance del Teatro Vittorio Emanuele e il presidente del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, dott. Antonio Chimicata, che ha colto l’occasione per illustrare i programmi di potenziamento delle proprie strutture. A tal fine, si sono poste le basi per valutare iniziative sinergiche a sostegno dell’attività dell’organizzazione di volontariato per rispondere alle sempre più crescenti richieste di assistenza sanitaria e sociale che giungono dal territorio.

È stato inoltre espresso da parte della C.R.I. il desiderio – subito accolto dal Presidente dott. Orazio Miloro e dal Consigliere di amministrazione dott. Giuseppe Ministeri – di collaborare con l’Ente in occasione del Concerto di Capodanno (che si terrà l’1 gennaio al Teatro Vittorio Emanuele, alle ore 19) attraverso la presenza dei propri volontari. Ciò, anche in ricordo della signora Maria Barrile Morgante che, quale presidente provinciale della sezione femminile, dell’iniziativa è stata dalla fine degli anni ’90 convinta organizzatrice e sostenitrice e che ha operato per oltre 30 anni nella C.R.I., in prima linea, a sostegno dei più fragili e vulnerabili.