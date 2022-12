Messina: i divieti di sosta per attività di potatura | INFO

16 Dicembre 2022 14:01

Proseguiranno da lunedì 19 sino al 5 gennaio 2023, gli interventi di potatura di alberature da parte di Messina Servizi Bene Comune. Per consentirli, nella fascia oraria 7-16, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati delle strade perimetrali di piazza San Vincenzo e di via Fossata nel tratto compreso tra piazza San Vincenzo e via Placida. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Interventi di scerbatura: da oggi a sabato 31 limitazioni viarie in alcune vie cittadine

Al fine di consentire alla Società Messina Servizi Bene Comune interventi di scerbatura, lunedì 19 e martedì 20, dalle ore 7 sino alle 16, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, a Torre Faro, su entrambi i lati di via Scuole e dei tratti di strada interni adiacenti alla stessa via Scuole, per singoli tratti di intervento giornaliero; mercoledì 21 e giovedì 22, sempre dalle 7 alle 16, a Torre Faro, su entrambi i lati di via D’Alì e dei tratti di strada interni adiacenti alla stessa via D’Alì, per singoli tratti di intervento giornaliero.

Sempre per interventi di scerbatura divieti di sosta anche da oggi, venerdì 16, sino a sabato 24, nella fascia oraria 20-6, nei tratti di viale Giostra e relative complanari; da giovedì 22 sino a sabato 31 dicembre, dalle 7-14, divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, nei tratti delle vie Curcuruto, Salita Tremonti e San Jachiddu; da martedì 27 a venerdì 30, dalle 6 alle 14, divieto di sosta nel tratto di viale della Libertà, compreso tra i viali Giostra e Annunziata; divieti di sosta da lunedì 19 a mercoledì 21, nella fascia oraria 20-6, sul lato destro (secondo il senso di marcia mare-monte) di Salita Tremonti, nel tratto compreso tra la sede dell’isola ecologica e via Seminario Estivo; giovedì 22 e venerdì 23, dalle 6 alle 14, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati di via Principessa Mafalda; martedì 27 e mercoledì 28, nella fascia oraria 7-14, in via Salita Frantinaro.