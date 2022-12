Messina, guasto impianto frenante tram: ATM fa chiarezza sulla vicenda

28 Dicembre 2022 15:27

In merito al guasto di una vettura tramviaria nel giorno 25 dicembre, il responsabile dell’officina tramvia e il direttore tecnico del servizio tramviario, l’ing. Antonino Torre, specificano che contrariamente a quanto affermato non si è trattato di un problema ai sistemi frenanti ma di un malfunzionamento dei sistemi ausiliari di ricarica.

“In particolare – dichiarano i tecnici – nella vettura interessata, che è in attesa di riqualificazione, si sono bloccati i sistemi che permettono l’alimentazione dei caricabatterie che garantiscono la tenuta della carica delle batterie e a loro volta il funzionamento di tutti i sistemi di bordo. Il sistema di controllo del tram, rilevata l’anomalia, determina il blocco di tutti i sistemi di bordo, paralizzando l’intera vettura. Non si tratta quindi di un problema di sicurezza, ma viceversa di una misura di controllo ulteriore che blocca il veicolo per garantirne proprio la piena sicurezza”. È confermato, quindi, che non vi è stato e non vi è alcuna anomalia ai sistemi frenanti dei tram che trasportano quotidianamente centinaia di messinesi.