28 Dicembre 2022 18:26

Oggi la 1A del comando dei Vigili del fuoco di Messina è intervenuta per il salvataggio di un gatto incastrato in un auto. Il micino ha rischiato di morire soffocato o schiacciato. Grazie alla prontezza e professionalità dei Vigili del Fuoco, la bestiolina è stata liberata ed è riuscita a fuggire via.

È stato necessario sollevare l’auto e smontare parte della sospensione per liberarlo. Il gattino adesso è sano e salvo.