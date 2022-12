Messina: intitolata a Gaetano Alessandro la palestra di riabilitazione cardiologica del Piemonte | FOTO e VIDEO

28 Dicembre 2022 16:26

Il 7 ottobre u.s., ha preso vita presso l’Irccs Piemonte di Messina, il progetto “Prescrizione esercizio fisico in soggetti sottoposti a trapianto di organo”; iniziativa avviata in collaborazione con l’associazione Onlus “Donare è Vita” presieduta dal compianto Gaetano Alessandro (“coordinatore procurement” di pazienti con le aziende sanitarie). Scopo principale quello di diffondere, tra i soggetti trapiantati, l’importante pratica dell’attività fisica post-intervento chirurgico. Praticare attività fisica e sportiva aiuta il trapiantato a riappropriarsi del proprio equilibrio psico-fisico, a recuperare una buona qualità di vita e a migliorare la prognosi. Per molti trapiantati, infatti, l’attività sportiva rappresenta un percorso di recupero e benessere che spesso diventa lo strumento migliore anche per testimoniare l’efficacia del trapianto. Oggi, la palestra, operante presso l’Unità di Medicina e Cardiologia, luogo deputato a far svolgere l’attività fisica, è stata intitolata proprio a Gaetano Alessandro che il 7 ottobre, era presente per l’attivazione del progetto. Il 27 novembre, un infarto ha decretato la fine della sua vita; Alessandro da sempre impegnato a diffondere la cultura della donazione e a sensibilizzare soprattutto i giovani, incontrandoli in ambito scolastico per informarli per far capire loro, il valore di un gesto che dona vita a chi, in caso contrario, vedrebbe svanire il piccolo barlume di speranza. Alessandro, nel 2014 aveva ricevuto il trapianto del cuore in quanto affetto da miocardite dilatativa e, anche a lui, la speranza aveva spalancato la porta per una vita nuova spesa a servizio dei meno fortunati.

Diversi i protocolli finalizzati alla donazione di organi che Alessandro aveva stipulato con l’Irccs, e con altri Enti ed Associazioni. Vincenzo Barone, direttore generale, Maria Felicita Crupi Direttore Amministrativo, insieme a Salvatore Leonardi direttore dell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell’ospedale Piemonte, unitamente a Lorenza Mazzei coordinatori dell’ufficio di procurement per la donazione di organi, nello scoprire la targa della palestra dedicata a Gaetano Alessandro, con grande e palese commozione, hanno ricordato un amico dell’Irccs. La sede dell’Associazione “Donare è Vita” infatti, si trova proprio in un locale messo a disposizione dalla Struttura Ospedaliera. All’inaugurazione erano anche presenti i familiari di Gaetano Alessandro, il coordinatore del progetto Piercataldo D’Aleo, Direttore UOSD Cardiologia con UTIC, coadiuvato dal dott. Roland Herberg e l’avv. Ferdinando Croce che insieme ad Alessandro ed ai vertici dell’Irccs aveva inaugurato il progetto.