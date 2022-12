Messina, gli eventi per il 150° anniversario della nascita della Regina Elena

11 Dicembre 2022 11:56

Il prossimo 8 gennaio ricorre il 150° anniversario della nascita della Regina Elena. La sovrana nacque nel 1873 a Cettinie (Montenegro). Per celebrare questo anniversario la Delegazione di Messina dell’Istituto Nazionale per la Guardia di Onore alle Reali Tombe del Pantheon organizzerà il 7 e l’8 gennaio 2023 una serie di eventi in ricordo della Regina Elena tra cui un annullo postale speciale, una conferenza dal titolo “Elena di Savoia eroica soccorritrice dopo il terremoto di Messina” e una Messa in suffragio nel Duomo di Messina, inoltre saranno ricordate le vittime del terremoto con il lancio di una corona in mare.

In quelle date saranno presenti in città centinaia di Guardie d’Onore provenienti da tutta Italia. Sarà presente anche la principessa Elena d’Assia, pronipote della Regina Elena e nipote della principessa Mafalda, morta nel campo di concentramento di Buchenwald. Vista la rilevanza storico/culturale della manifestazione, questa ha già ottenuto il patrocinio dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Taormina. La figura della Regina Elena ha sempre suscitato, anche e soprattutto nella città di Messina, sentimenti di profonda stima e devozione, non soltanto per le Sue qualità di Sovrana, bensì per quelle di premurosa soccorritrice della popolazione messinese all’indomani del tragico terremoto del 28 dicembre 1908.

Il suo arrivo in città per tale emergenza costituì infatti la più grande speranza di rinascita per tutti i sopravvissuti all’immane disastro. L’impegno non si limitò solo alle ore successive al terremoto, ma andò bel oltre, tanto più che nei decenni successivi si prese cura degli orfani ed era Ella stessa a confezionare al Quirinale la biancheria da spedire agli orfanelli. Per tali gesta la città di Messina ricambiò quest’affetto con la realizzazione, nel 1960, di una imponente statua marmorea, l’unica al mondo dedicata alla sovrana, ubicata in Largo Seggiola.