Messina: l’Associazione Nazionale Carabinieri donerà doni ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Papardo

16 Dicembre 2022 11:55

Il 16 dicembre 2022, ore 16.00, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Messina, supportata dal Comandante Provinciale Carabinieri, Col. Marco Carletti, con la generosità anche dei Militari della Compagnia di Messina Centro, al comando del Magg. Marcello Savastano e la collaborazione dell’Associazione ABC Amici Bimbi in Corsia di Messina in occasione delle imminenti festività natalizie, consegneranno ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Papardo di Messina, panettoni, gadget, libri e giocattoli. Un natale di solidarietà che i soci dell’ANC di Messina rinnovano puntualmente con lo scopo di far trascorrere momenti di spensieratezza e gioia ai piccoli che purtroppo sono costretti a trascorrere le festività ricoverati in luoghi di cura. Babbo Natale quest’anno ha un valore aggiunto offerto dalla collaborazione e professionalità dei soci dell’Associazione ABC, Amici Bimbi in Corsia di Messina.

Per l’occasione si esibirà anche il Coro del Comando Provinciale di Messina che intratterrà i bambini e tutti i presenti con brani natalizi.

Gli organizzatori ringraziano la Direzione Generale dell’A.O. Papardo nella persona del Dott. Mario Paino, la Direzione Sanitaria nella persona del Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi e della Dott.ssa Silvia Santoro responsabile del Reparto di Pediatria che da subito si sono mostrati sensibili e disponibili, sposando appieno l’iniziativa.