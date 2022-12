Messina: la donazione e l’entusiastica risposta degli studenti del liceo scientifico Seguenza

17 Dicembre 2022 09:39

Nei giorni scorsi, grazie alla sensibilita’ manifestata dalla dirigente scolastica dr.ssa Lilia Leonardi e dalla prof.ssa Paola de Gregorio, si e’ potuto tenere un incontro tra le Associazioni promotrici delle donazioni di organi e di sangue e gli studenti del liceo Scientifico Seguenza.

“La partecipazione degli studenti ha ampiamente superato le aspettative e questo e’ stato possibile grazie all’opera di sensibilizzazione dei docenti dell’istituto, dei rappresentanti dell’irccs Centro Neurolesi Bonino Puleo, nelle persone della dott.ssa Maria Felicita Crupi, della dott.ssa Lorenza Mazzeo e del dott. Salvatore Leonardo, per quanto riguarda la donazione degli organi, e dei rappresentanti dall’avis comunale di Messina, dr. Basilio Butta’, dr. Francesco Previte, dott.ssa Giovanna Mangano e dott. Antonino Pelleriti, per quanto riguarda la donazione del sangue”. Lo afferma in una nota l’AVIS di Messina.

“I ragazzi si sono accostati con interesse a queste tematiche di grande importanza ascoltando con attenzione, ponendo quesiti e richiedendo chiarimenti su diversi aspetti della donazione. I vari rappresentanti delle associazioni hanno fornito le spiegazioni necessarie per far crescere in loro una coscienza legata alla donazione e a tutto cio’ che di positivo essa comporta”.

“Durante l’incontro non sono mancati momenti di allegria che hanno permesso di alleggerire un argomento che sicuramente tocca in maniera profonda il cuore e la sensibilita di tanta gente. Siamo certi che lo stesso entusiasmo e partecipazione si ripeteranno anche durante gli incontri programmati presso altri istituti scolastici della citta’”.