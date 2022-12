Messina: donati regali ai piccoli pazienti del Policlinico | FOTO

27 Dicembre 2022 14:21

L’Associazione Solletico, da anni impegnata nel sociale con attività a sostegno dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici del Policlinico, sulla scia delle iniziative già organizzate in passato e con la volontà di stare vicino ai piccoli amici anche durante le vacanze natalizie, ha organizzato giovedì 22 dicembre 2022 l’evento “La Festa dei Regali” in corsia. La donazione, svoltasi presso i reparti di Pediatria del padiglione NI del Policlinico “A.O.U. G. Martino” di Messina, con il patrocinio del CESV, ha visto i volontari di Solletico rendere meno gravosa la permanenza dei bimbi in reparto durante le festività di Natale con risate e spensieratezza in compagnia di Babbo Natale. In particolare, con la massima cautela e nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid, a ogni bambino sono stati consegnati giochi e doni di Natale acquistati grazie alla collaborazione e al sostegno della Sezione Primavera della Scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” di Messina. L’iniziativa di collaborazione nasce dalla volontà di creare un ponte tra i bambini ricoverati e i loro coetanei all’esterno dell’ospedale, rendendo lo scambio di auguri significativo. Ciascun bambino ha difatti unito alla sua donazione, un disegno e un augurio di Natale per rendere ogni regalo personale e ricco di significato.

“La Festa dei Regali” va considerata anche un’occasione di riavvicinamento dei volontari ai reparti del padiglione NI del Policlinico, nella speranza di ricominciare al più presto, in presenza o con diverse e varie modalità, l’attività primaria dell’Associazione, consistente nell’intrattenere con giochi, musica e favole i bimbi ricoverati. “Sebbene anche quest’anno, a causa dell’insistere del virus, non possiamo stare a diretto contatto con i nostri piccoli amici, ci impegneremo a portare loro gioia e allegria nel tentativo di ricordare che può bastare davvero poco per creare, per i più piccoli e per tutti noi, la magica atmosfera del Natale”, dichiara il presidente, Leila Monteleone. Questa festa chiude un anno ricco di eventi tra l’associazione e i bambini sempre protagonisti: all’intrattenimento di apertura dello scorso anno, si sono di fatto unite le iniziative “Un pomeriggio con i pupi”, spettacolo teatrale con i pupi siciliani, e il flash mob alla passeggiata a mare ideato per ricreare un contatto con i più piccoli dopo il lungo periodo di fermo.