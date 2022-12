Messina: domani nuova seduta di Consiglio comunale

27 Dicembre 2022 09:46

Domani, mercoledì 28 dicembre, alle ore 13, il Consiglio comunale di Messina si riunirà per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 Decreto Legislativo n. 175/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione azioni di razionalizzazione per l’anno 2021”; 2) trattazione proposte relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio.