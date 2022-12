Messina: domani a Palazzo Zanca Santa Messa per i dipendenti comunali

20 Dicembre 2022 12:21

Domani, mercoledì 21 dicembre, alle ore 11, Santa Messa per tutta la comunità dei dipendenti comunali, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Ad officiare la celebrazione eucaristica sarà Sua Eminenza Reverendissima l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla, che ha accettato l’invito del Sindaco Federico Basile a raccogliere, in preghiera, tutta la comunità comunale.

“In prossimità delle festività natalizie e di fine anno – evidenzia il Primo cittadino – ho fortemente voluto e ritenuto possa essere bello ed opportuno raccoglierci all’interno della nostra ‘casa lavorativa’ in un momento di preghiera, per invocare la serenità e la pace per tutti noi, le nostre famiglie e l’intera cittadinanza. Ringrazio di cuore Mons. Accolla per avere accettato l’invito ed è mio intendimento – conclude Basile – ripetere questa solenne iniziativa in futuro al fine di diventare un’occasione costante di incontro e di riflessione anche per le prossime festività natalizie”.