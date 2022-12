Messina: i DATI della raccolta differenziata in città

28 Dicembre 2022 12:32

Messina si distingue rispetto alle altre città metropolitane siciliane per la percentuale, circa il 56%, di raccolta differenziata media annuale. L’obiettivo del Sindaco Basile e di Maria Grazia Interdonato, Presidente di Messina servizi bene comune è quello di arrivare al 65% nel 2023. “Messinesi cittadini virtuosi”, li ha definiti il sindaco Basile perché, dopo un periodo di rodaggio, conferiscono in maniera corretta; qualche problema si registra ancora sul conferimento dell’indifferenziato che presenta rifiuti di ogni genere compreso plastica e vetro.

Come abbiamo spiegato nel dettaglio in un precedente articolo, dal 16 gennaio cambia il calendario per il conferimento settimanale di carta e cartone che rispetto a prima, non si effettuerà ogni quindici giorni bensì, settimanalmente. Nella zona nord e nella sud, la raccolta di carta e cartone verrà effettuata il martedì mentre, nella zona centro il venerdì. Il conferimento del vetro per nord e sud sarà il lunedì, mentre per il centro il venerdì. L’umido per tutte e tre le zone verrà raccolto lunedì, mercoledì e venerdì; la plastica zona nord e centro il mercoledì, a sud il venerdì; l’indifferenziato invece, verrà raccolto per la zona centro il martedì, sud il mercoledì e nord il venerdì. Con un po’ di attenzione e con la voglia di migliorare sempre di più, Messina riuscirà ad avere strade e marciapiedi più puliti e privi di rifiuti contrassegnati con il bollino rosso perché non conformi al tipo di conferimento.