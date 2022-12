Messina, eventi speciali al DAMS all’insegna di poesia, approfondimenti letterari e teatrali

10 Dicembre 2022 11:37

Da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre, nell’ambito del progetto EPIC (Esperienze Performative di impegno civile) realizzato da Mana Chuma Teatro in partenariato con Rete Latitudini e Teatro dei 3 Mestieri, sono in programma degli eventi speciali all’insegna di performance di poesia e numerosi incontri di approfondimenti letterari e teatrali, in collaborazione con il DAMS – Dipartimento COSPECS dell’Università degli Studi di Messina e la Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo. Tutti gli incontri saranno coordinati dal prof. Dario Tomasello, docente ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea presso l’Università di Messina, dove coordina il DAMS e ha fondato il Centro Internazionale di Studi sulla Performatività delle Arti e degli Immaginari sociali (Universi Teatrali), che dirige dal 2021. Sarà Ossa di Crita (Produzione Mana Chuma Teatro) di e con Massimo Barilla ad inaugurare lunedì 12 dicembre alle ore 10.30 questo speciale cartellone. Lo spettacolo, ospitato nella Sala prove Universi Teatrali, tratto dal libro omonimo di Barilla, pubblicato da Edizioni Mesogea, è una conversazione aperta e dinamica tra parola poetica e musica. Ogni composizione originale dialoga con una poesia letta o cantata in dialetto reggino, sostrato sonoro radicato nelle onde linguistiche che vanno e vengono dalla Sicilia alla Calabria, traversando lo Stretto di Messina. A seguire si svolgerà l’incontro La parola sonora – Esperienze performative tra poesia e drammaturgia con il poeta e drammaturgo Massimo Barilla.

Alle ore 18.00 la Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo è in programma Casa Munnu, l’ultima raccolta di racconti poetici di Biagio Guerrera – poeta e cantore catanese – pubblicata da Mesogea (2021). Un libro che accoglie sotto il tetto trasparente e stellato di una Casa-Mondo un microcosmo di voci che parlano, sussurrano, cantano, rigorosamente in dialetto siciliano, lingue e passioni del mondo che abitiamo. Le musiche originali dal vivo sono eseguite da Puccio Castrogiovanni e Riccardo Gerbino. Martedì 13 alle ore 9.30 nella sala prove Universi Teatrali è in programma l’incontro con Adrian Grima, poeta e docente di letteratura maltese all’Università di Malta, sul tema “Tradizioni orali a Malta”. A seguire l’incontro con i poeti maltesi Adrian Grima ed Elizabeth Grech, sul tema Mediterranei allo specchio – La poesia maltese contemporanea in Italia. La traduttrice Elizabeth Grech collabora con svariate organizzazioni culturali. Dal 2018 si occupa di traduzione, relazioni internazionali e comunicazione con Mana Chuma Teatro. Ha tradotto in francese vari poeti maltesi contemporanei. Le sue poesie sono apparse in numerose raccolte e riviste in diverse lingue, e la sua prima raccolta “bejn baħar u baħar” è stata pubblicata da Merlin Publishers (Malta, 2019). La versione italiana, “Terre sospese” tradotta da Virginia Monteforte e Massimo Barilla (insieme all’autrice) è stata pubblicata da Capire Edizioni (Forlì, 2019). Questa raccolta è stata tradotta in 5 lingue.

Adrian Grima scrive poesie e racconti per adulti e bambini, premiati sia a livello nazionale che internazionale. Le sue poesie tradotte in italiano sono state pubblicate nella raccolta “La coda della freccia” (Lushir, 2011). Insegna letteratura maltese e rappresentazioni letterarie del Mediterraneo all’Università di Malta e lingua maltese all’INALCO di Parigi. Le pubblicazioni più recenti sono “Skizzi għas-Sette Giugno” (Schizzi per i moti del Sette Giugno) (2019) e “Skizzi għal Ibni” (Schizzi per mio figlio) (2021), con musiche jazz di Dominic Galea. Alle ore 18.00 la Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo, ospiterà la performance Voci di Terra Voci di Mare di Adrian Grima ed Elizabeth Grech, con la partecipazione di Massimo Barilla. Mercoledì 14 dicembre alle ore 15.00 (Sala prove Universi Teatrali) è in programma l’incontro Teatri a Sud: una riflessione sulla questione Meridiana e sulle pratiche teatrali e di scrittura, sui suoni e sulle sue contaminazioni, sulla traiettoria poetica di uno spazio sconfinato, ancora ai margini, oltre i confini. Teatri a Sud vuole rilanciare un confronto necessario tra esperienze diverse accomunate dalla necessità di un nuovo confronto. Giovedì 15 dicembre alle ore 10.00 (Sala prove Universi Teatrali) è in programma “Cora”, un incontro con Fabio Tolledi, direttore artistico e regista di Astràgali Teatro dal 1992. Ha firmato la regia di numerosi spettacoli presentati in Italia e nel mondo, curato la direzione artistica di progetti e svolto attività internazionali in più di 30 Paesi in tutto il mondo. Alle ore 18,00 nei locali della Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo andrà in scena “Poesia del Sud del Mondo” con Salvatore Arena, Massimo Barilla, Elizabeth Grech, Roberta Quarta, Fabio Tolledi, Dario Tomasello organizzata da Astràgali Teatro e Mana Chuma Teatro. Una serata multilingue, un’altra tappa del percorso dedicato alla poesia dal sud del mondo iniziato da Astràgali Teatro perché il Sud, i Sud sono terra e terre di Poeti straordinari che meritano una grandissima attenzione e un pieno riconoscimento, a dispetto di un facile oblio. Venerdì 16 dicembre alle ore 18.00 (Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo), si svolgerà l’evento conclusivo di questo speciale cartellone, con la presentazione del libro Il Cantico dei Cantici di Fabio Tolledi, con la partecipazione di Roberta Quarta e Simonetta Rotundo. “Il Cantico dei cantici è uno dei libri sapienziali della Bibbia. È canto assoluto di amore e di conoscenza. Non ne ho fatto una traduzione, non conoscendo io la lingua di riferimento. Ho provato, semmai, a elaborare un percorso della intima necessità poetica della ricostruzione di un luogo fondativo, attraverso il suono della mia lingua materna. Una lingua nuova riconosceva l’antico suono che in-canta” spiega Tolledi. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Indirizzi location:

Sala prove Universi Teatrali, Via Concezione n. 6

Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo, Via 1° settembre 117 – Palazzo Arcivescovile

Per approfondimenti:

EPIC Esperienze Performative di Impegno Civile progetto di Mana Chuma Teatro (Avviso pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine per aree cittadine periferiche – Comune di Messina / Ministero della Cultura).

Prenotazioni: +39 346 123 1116

EPIC – Programma DAMS

12 dicembre

Ore 10,30 OSSA DI CRITA

Di e con Massimo Barilla

Musiche originali dal vivo Luigi Polimeni

Mana Chuma Teatro

La parola sonora

Esperienze performative tra poesia e drammaturgia

Incontro con il poeta e drammaturgo Massimo Barilla

Sala prove universi teatrali

Dipartimento Cospecs Unime – DAMS, Via Concezione 6 / Messina

Ore 18,00 CASA MUNNU

Di e con Biagio Guerrera

Musiche originali dal vivo Puccio Castrogiovanni e Riccardo Gerbino

Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo, Via 1° Settembre, 117 – Palazzo Arcivescovile / Messina

13 dicembre

Ore 9,30 Tradizioni orali a Malta

Incontro Adrian Grima, poeta e docente di letteratura maltese all’Università di Malta

Mediterranei allo specchio

La poesia maltese contemporanea in Italia

Incontro con i poeti maltesi Adrian Grima ed Elizabeth Grech

Sala prove universi teatrali

Dipartimento Cospecs Unime – DAMS, Via Concezione 6 / Messina

Ore 18,00 VOCI DI TERRA VOCI DI MARE

Performance con i poeti maltesi Adrian Grima ed Elizabeth Grech

Con la partecipazione di Massimo Barilla

Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo. Via 1° Settembre, 117 – Palazzo Arcivescovile / Messina

14 dicembre

Ore 15,00 TEATRI A SUD

Riflessione sulla questione Meridiana e sulle pratiche teatrali.

Un percorso intrapreso da Astràgali Teatro, Mana Chuma Teatro e Rete Latitudini.

Sala prove universi teatrali

Dipartimento Cospecs Unime – DAMS, Via Concezione 6 / Messina

15 dicembre

Ore 10,00 CORA

Incontro Fabio Tolledi, poeta, e drammaturgo

Sala prove universi teatrali

Dipartimento Cospecs Unime – DAMS, Via Concezione 6 / Messina

Ore 18,00 Astràgali Teatro – Mana Chuma Teatro

POESIA DEL SUD DEL MONDO

con Salvatore Arena, Massimo Barilla, Elizabeth Grech, Roberta Quarta, Fabio Tolledi, Dario Tomasello

Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo, Via 1° Settembre, 117 – Palazzo Arcivescovile / Messina

16 dicembre

Ore 18,00 Astragali Edizioni

IL CANTICO DEI CANTICI, Di Fabio Tolledi con la partecipazione di Roberta Quarta e Simonetta Rotundo

Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo, Via 1° Settembre, 117 – Palazzo Arcivescovile / Messina