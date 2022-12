Messina: dal 2 all’8 gennaio il Festival Internazionale di Scacchi

30 Dicembre 2022 09:06

Si svolgerà dal 2 all’8 gennaio 2023, al Capo Peloro Hotel di Torre Faro, il Festival Internazionale di Scacchi XV Kodokan “Città di Messina – Porta della Sicilia”, che prevede la partecipazione di oltre 100 giocatori di venti nazioni, provenienti da quattro continenti e tra i più forti al mondo, con un ricco montepremi in palio. La manifestazione, realizzata dall’Associazione Kodokan di Messina e promossa dal Comune di Messina, è ritenuta dalla Federazione Scacchistica Italiana uno degli eventi di maggiore rilevanza nazionale e inserita dalla Federazione Internazionale degli Scacchi nel calendario delle competizioni scacchistiche più importanti d’Europa. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina – Assessorati Sport, Turismo e Cultura, sarà inaugurato alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello e dell’Assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro.

Previste all’interno della manifestazione anche delle escursioni turistiche ideate dall’Associazione, in sinergia con l’Assessorato comunale alla Cultura e Turismo, per consentire a partecipanti, accompagnatori e familiari di godere di alcune delle bellezze culturali, architettoniche e paesaggistiche di Messina. La competizione è realizzata anche grazie alla collaborazione di numerose aziende del territorio, che hanno voluto fornire il loro contributo per la riuscita di questo grande evento sportivo, culturale e turistico, che contribuirà alla diffusione degli scacchi e alla conoscenza delle bellezze cittadine.