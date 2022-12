Messina: controlli al “Mercato Sant’Orsola” a Giostra, sanzioni e sequestri | DETTAGLI

28 Dicembre 2022 13:26

Si è conclusa il 24 dicembre 2022 l’operazione complessa nazionale “Senza Traccia” che ha visto, dal 5 dicembre, il personale della Guardia Costiera impegnato a livello nazionale nei controlli relativi alla filiera pesca. Coordinati dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e dalla Direzione Marittima di Catania, i militari della Guardia Costiera di Messina e dell’Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos hanno eseguito, sia a terra che a mare, controlli riguardanti esercizi commerciali e di ristorazione, attività di ispezione ad automezzi, nonché controlli a carico di pescatori professionali e diportisti. Congiuntamente al personale della Guardia di Finanza-Gruppo Messina si è proceduto al controllo di esercizi commerciali del “Mercato Sant’Orsola” in Viale Giostra, e sono state elevate sanzioni amministrative per “tracciabilità di prodotto ittico” per un totale di € 1.500 ed un sequestro di circa 46 kg di prodotto ittico devoluto in beneficienza in quanto idoneo al consumo umano; i militari della Guardia di Finanza hanno elevato sanzioni amministrative per un importo totale pari a € 18.333 per “lavoro irregolare”.

Complessivamente, nell’ambito dell’operazione complessa, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di € 15.626,33, sequestrati 147 kg di prodotto ittico e 20 attrezzi da pesca. Dal 1° gennaio 2022 ad oggi, nell’ambito del Compartimento marittimo di Messina, sono stati effettuati 2032 controlli sull’intera filiera della pesca, elevate sanzioni amministrative per un totale di circa € 64.000, sequestrati circa 2000 kg di prodotto ittico e 24 attrezzi da pesca.