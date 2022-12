Messina: Caronte & Tourist presenta il Bilancio di Sostenibilità 2022

12 Dicembre 2022 11:50

“Tecnicamente il bilancio di sostenibilità è il documento di rendicontazione aziendale attraverso il quale un’impresa comunica l’accuratezza e la trasparenza della propria performance in materia di ambiente, società e governance. Per noi di Caronte & Tourist, il bilancio di sostenibilità è l’occasione per spiegare come noi vogliamo creare valore condiviso avendo cura delle persone che hanno fatto e continuano a fare la storia del Gruppo, sostenendo le comunità locali, promuovendo pratiche sostenibili a protezione dell’ambiente e dell’ecosistema”.

Con queste parole il Cavaliere del Lavoro Olga Mondello Franza, presidente del Gruppo Caronte & Tourist spiega senso e filosofia della nuova edizione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo, che sarà presentato a Messina mercoledì 14 dicembre, alle 11, presso la chiesa di Santa Maria Alemanna (Via Santa Maria Alemanna, 48). Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Caronte & Tourist contiene la sintesi dell’andamento dell’impresa nell’anno 2021, i risultati e gli impatti più rilevanti esercitati sull’ambiente, sulla società e sull’economia del territorio al fine di instaurare e consolidare un dialogo trasparente con gli stakeholder e la comunità. All’incontro di presentazione del Bilancio di Sostenibilità, aperto alla stampa, saranno presenti le massime Autorità politiche, civili, militari e religiose dell’Area dello Stretto.