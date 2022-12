Messina, in pensione il Lgt. C.S. Sirni dopo 41 anni di servizio nell’Arma

15 Dicembre 2022 10:52

Dopo 41 anni di servizio, di cui 25 anni quale Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Messina Centro, il Lgt. C.S. Angelo Michele Sirni, 60enne, originario di Cerami (EN), lascerà il servizio attivo nell’Arma. Al suo posto subentra il parigrado Cosimo Sorrenti, proveniente dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Messina. Il sottufficiale è giunto nella Città dello Stretto in data 1.7.1991, proveniente dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro (RC), per poi essere assegnato al Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro in seno alla quale, dall’11.8.1997, ha assunto il Comando del Nucleo Comando. Il 14 dicembre 2022, col grado di Luogotenente Carica Speciale, è stato posto in congedo per anzianità.

Nel corso della carriera, il militare è stato insignito dalle sottonotate onorificenze:

10.2008: Medaglia Bronzo Ben. Mil. Cost. S. Giorgio;

03.2011: Medaglia Bronzo Lungo Comando;

12.2012: Cittadinanza Onoraria Comune Saponara;

11.2014: Medaglia Argento Lungo Comando;

03.2019: Medaglia Mauriziana Merito di 10 Lustri Carriera

08.2019: Medaglia Benemerenza Arg. Militantis Ecclesiae;

18.05.2022: Croce d’Oro per Anzianità di Servizio.