Messina: il nuovo calendario della raccolta differenziata, come cambia il conferimento in città | INFO e DETTAGLI

28 Dicembre 2022 11:58

Dal 16 gennaio 2023 entrerà in funzione a Messina il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta, che prevede il conferimento di carta-cartone e vetro non più ogni quindici giorni a settimane alterne, bensì ogni settimana per i due materiali ed in tutte le aree cittadine (Nord, Centro e Sud). E’ quanto illustrato oggi, presente il Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, cui ha partecipato la Presidente della Società MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato.

“I risultati della raccolta differenziata – ha dichiarato il Sindaco Federico Basile – si sono attestati in pochi anni su numeri importanti intorno al 55 per cento, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, della società MessinaServizi Bene Comune e alle buone pratiche messe in atto dai cittadini. Abbiamo, quindi, riscontrato l’esigenza di venire incontro a quanti chiedevano di potenziare il servizio, prevedendo la possibilità di conferire carta-cartone e vetro ogni settimana, invece che in modo alternato ogni quindici giorni. La società ha ritenuto, anche in considerazione dell’esperienza di raccolta acquisita in questi anni, di individuare dei miglioramenti rispetto alla frazione da conferire e al giorno di conferimento per ridurre quella porzione di indifferenziato che viene utilizzato come residuale. Per questa ragione nelle tre aree cittadine si è stabilito un giorno fisso per la raccolta di carta-cartone, individuando anche un giorno in cui, oltre l’umido, si conferisce in distinti contenitori il vetro, che è un altro elemento ingombrante. Nell’agevolare la cittadinanza, attraverso il conferimento dei materiali con maggiore frequenza, si migliora la qualità della frazione dei rifiuti e – conclude il Sindaco – si punta sempre di più ad una città ecosostenibile”.

Il Presidente dì MessinaServizi, Maria Grazia Interdonato, ha sottolineato che: “è importante per noi condividere innanzitutto con i cittadini questi risultati rilevanti e puntare su altri obiettivi per rendere sempre più decorosa la città di Messina; per questo chiediamo l’impegno di tutti per avvicinarci all’obiettivo del 65 percento di raccolta differenziata. Abbiamo pensato di aggiungere in un giorno di raccolta dell’umido, nelle tre aree Nord, Centro e Sud, anche il vetro, naturalmente conferiti in contenitori diversi e di dedicare un giorno a carta e cartone. In questo modo sarà possibile avere ogni settimana la raccolta sia del vetro che di carta e cartone, due materiali per i quali alcuni cittadini si sono lamentati di non riuscire a smaltirli in modo adeguato ogni 15 giorni. Speriamo che questa novità sproni i residenti ad un maggiore impegno nel porta a porta, evitando così la presenza di materiali errati in altri giorni, cosa che inficia tutti i sacrifici che stiamo facendo insieme. Auspichiamo quindi una maggiore precisione nel conferimento e ciò ci permetterà di abbassare la percentuale di raccolta indifferenziata, a favore della differenziazione dei materiali”.