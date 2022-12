Messina, il bilancio del Questore Ioppolo: “anno particolarmente positivo, ecco i motivi”

19 Dicembre 2022 22:26

Particolarmente soddisfatta il Questore di Messina Gabriella Ioppolo, che ha presentato il resoconto degli interventi effettuati dalla Polizia di Stato a Messina nel 2022. I controlli effettuati sulle persone, sia in città che in provincia, sono quasi raddoppiati, “merito di un servizio- ha dichiarato la dottoressa Ioppolo– che è stato effettuato ogni settimana e con più frequenza, in ogni weekend. L’attenzione e i servizi di controllo del territorio, sono stati eseguiti nei quartieri maggiormente a rischio soprattutto, nelle zone di Palmara, Bisconte, Giostra e Via Palermo”. Il Questore ha anche manifestato l’augurio che nel 2023 questo tipo di servizio “possa essere maggiormente accentuato”. Proseguendo con la sua relazione, la dottoressa Ioppolo ha comunicato che “questi servizi si sono aggiunti a quelli fatti durante le ore serali, nelle zone della movida, in seguito alle richieste che venivano dai residenti del centro città, il tutto per garantire tranquillità ai cittadini. Proprio in quest’ambito di attività finalizzate a garantire la sicurezza pubblica, i controlli effettuati dal personale della Polizia, hanno messo in luce serate danzanti organizzate senza autorizzazione e, attività abusive di giochi e scommesse; i controlli ed i provvedimenti sono stati assunti grazie alla collaborazione con l’annona e le altre forze di Polizia”. Ancora, il Questore si è soffermata sul “lavoro svolto dalle forze di Polizia nella lotta contro la violenza di genere, iniziative che hanno riguardato sia la fase dell’intervento, quindi il momento dell’ascolto, per passare dalla fase di attività della polizia giudiziaria, seguita e coordinata dalla Procura; sono stati emessi una serie di provvedimenti che hanno portato sia all’allontanamento urgente dalle casa famiglia, che agli arresti domiciliari e, in alcuni casi, anche alle custodie cautelari. A queste fasi, ha poi detto la dottoressa Ioppolo si sono aggiunti i provvedimenti amministrativi ed una serie di ammonimenti. Nel 2022 è stato attivato il protocollo “Zeus”, destinato ai “maltrattanti” nei cui confronti è stato emesso un ammonimento del Questore per atti persecutori o maltrattamenti in famiglia“.

Per l’attuazione di detto protocollo, la dottoressa Ioppolo, ha parlato “di accordi presi con l’associazione Co.Tu.Le.Vi. Il soggetto maltrattante viene seguito dall’inizio dei primi atti di maltrattamento per evitare che continui a commetterli. Le forze di Polizia– ha affermato il Questore- hanno l’obbligo, nel momento in cui c’è un maltrattante, di avvertirlo che ha la possibilità di farsi seguire in un percorso di riabilitazione, in modo che possa frenare i propri impulsi e quindi, evitare che ricada nuovamente nelle situazioni che aveva già messo in atto”. Prima di concludere, la dottoressa Ioppolo ha parlato “dei notevoli risultati ottenuti nel 2022 nel settore dei servizi antidroga; settimanalmente sono stati effettuati interventi e sequestrata una ingente quantità di droga grazie anche alla collaborazione con il gruppo cinofilo di Catania e il nucleo di prevenzione anticrimine sempre di Catania”. Il Questore, con una nota d’orgoglio, ha parlato della campagna “Pretendiamo Legalità”, un progetto che vedrà la Polizia di Stato entrare nelle classi ed incontrare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Questo tipo di incontro è propedeutico per far capire ai giovani l’importanza della legalità. In occasione delle festività natalizie, a piazza Cairoli lato monte, è stato collocato un camper della Polizia di Stato grazie al quale, i cittadini potranno rivolgersi per ogni tipo di consiglio o intervento da fare per garantire l’incolumità delle persone e prevenire possibili atti di delinquenza.