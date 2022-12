Messina: flash mob natalizio per la Banda della Brigata “Aosta” | FOTO

21 Dicembre 2022 22:36

Sotto lo sguardo incuriosito dei turisti e dei messinesi, nella festosa atmosfera di una serata pre-natalizia, a Messina, la Banda della Brigata “Aosta” è arrivata in Piazza Cairoli, a Messina, per un concerto realizzato con la logica del “flash mob”. Un evento inatteso seppure programmato e, soprattutto, molto partecipato, con la gente che interrompe per qualche minuto lo shopping natalizio e si ferma ad osservare la banda e ascoltare la musica.

Per circa un’ora, piazza Cairoli, già ricca di luci e colori, è stata avvolta da un vasto repertorio di musica natalizia e colonne sonore famose tra le quali: Last Christmas, Saturday Night Fever, White Christmas, My Way, Happy Christmas, I Will follw Him, Jingle Bells Rock e tante altre per concludere con l’immancabile ed emozionante “Canto degli Italiani”.

Un piccolo gesto che consolida il senso di appartenenza e integrazione con la comunità cittadina.