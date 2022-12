Messina: l’asilo dell’Esercito della brigata “Aosta” compie tre anni | FOTO

15 Dicembre 2022 15:19

A tre anni dall’inaugurazione dell’asilo-nido “Lupetto Vittorio” i militari della Brigata “Aosta”, in vista delle prossime festività natalizie, hanno portato in dono ai piccoli frequentatori della struttura dei capi di abbigliamento. Alla consegna dei doni, oltre ai responsabili della società che ha in gestione la struttura, hanno presenziato il Sindaco di Messina, Federico Basile e il Generale di Brigata Maurizio Taffuri, Comandante del Distaccamento della Brigata “Aosta” che, nel suo intervento, ha tracciato un bilancio della collaborazione tra il Comune di Messina e la Brigata “Aosta” nella gestione dell’asilo nido dal 2019 ad oggi.

Inoltre, il 30 novembre scorso, presso il Comune di Messina, è stato siglato un ulteriore rinnovo della concessione della struttura, della durata di tre anni, per l’espletamento dei servizi socio-educativi. L’asilo, realizzato grazie all’utilizzo di materiali e tecnologie di ultima generazione, ha elevate performance energetiche, un ingresso indipendente, un ampio parco giochi esterno, aree verdi attrezzate, un giardino sensoriale, cucina, mensa ed un funzionale parcheggio per i genitori dei piccoli ospiti. La struttura è frequentata dai figli dei militari dei reparti dell'”Aosta” in servizio a Messina, ma anche dai “giovanissimi” figli dei cittadini che rientrano nelle graduatorie municipali.