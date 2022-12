Messina: al Vittorio Emanuele grande successo per il progetto messinese legato al “Piano delle Arti” del MIUR

23 Dicembre 2022 19:54

Entusiasmante e pienamente riuscito l’evento “Natale…in Musica”, con cui ha avuto avvio il progetto “In prima fila” promosso dall’Istituto Comprensivo Santa Margherita in rete con l’I.C. Mazzini, l’I.C. Tremestieri e il Liceo E. Ainis. Premiato dal MIUR quale terzo classificato in tutta Italia per l’edizione 2022/2023 del “Piano delle Arti”, a poco più di un mese dal riconoscimento ottenuto, il progetto ha portato sul palco del Teatro Vittorio Emanuele circa duecento ragazzi tra coro ed ensemble strumentali, tutti di età compresa tra i 10 e i 19 anni.

> Emozionanti le note del programma natalizio – tra celebri pagine tratte dal repertorio classico e melodie tradizionali – eseguite dagli studenti degli ensemble strumentali degli istituti della rete “Scuole in Musica”, diretti rispettivamente dal prof. Giuseppe Mangano dell’I.C. Santa Margherita, dal prof. Giovanni La Fauci dell’I.C. Tremestieri, dalla prof.ssa Antonella Giuffrida della scuola Mazzini (che ha avuto anche il supporto del M° Giovanni Renzo al pianoforte), e dai docenti Giuseppe Fabio Lisanti e Andrea Pappalardo del liceo musicale Ainis. Vero fiore all’occhiello del concerto è stato il “coro della rete” con circa 100 studenti che, preparati magistralmente dal prof Daniele Muscolino, hanno eseguito tre suggestivi brani insieme all’orchestra dell’Ainis. Da rimarcare, ad inizio spettacolo, presentato dalla giornalista Letizia Lucca, gli interventi della dirigente dell’Istituto di Santa Margherita, Fulvia Ferlito; dell’assessore alla Cultura del Comune di Messina, Enzo Caruso, del Presidente dell’Ente Teatro, Orazio Miloro che hanno dato il patrocinio all’evento; del Provveditore agli studi Stello Vadalà e del commissario capo Salvatore Gulizia in rappresentanza del questore Gabriella Ioppolo; dei dirigenti delle scuole coinvolte, Elio Parisi del liceo Ainis e Domenico Maiuri dell’I.C. Mazzini.

Soddisfatte la dirigente dell’I.C. Santa Margherita, Fulvia Ferlito e la prof.ssa Caterina Morabito, che in qualità di coordinatrice del progetto ha seguito la programmazione dell’evento affiancata dai referenti degli istituti partner. Il progetto “In prima fila”, che si è presentato alla città con questo primo importante step, proseguirà – nel corso dei prossimi mesi – con una serie di attività di rilievo rivolte ai docenti e agli allievi degli istituti coinvolti, organizzate in sinergia con prestigiosi partner: seminari per docenti curati dall’associazione “Il Saggiatore musicale” di Bologna, incontri con artisti e fruizione di eventi musicali proposti dalle principali associazioni concertistiche cittadine, visite e concerti presso il Conservatorio “A. Corelli”. In programma pure l’istituzione di una orchestra di rete, ulteriore occasione di condivisione e di crescita (musicale e non solo) per i tanti giovanissimi coinvolti nell’iniziativa, nella convinzione che attraverso la musica, tanto da attenti e talentuosi interpreti che da consapevoli fruitori, si possa costruire una città – e, più in generale, una società – migliore.