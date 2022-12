Messina, al Teatro dei 3 Mestieri andrà in scena lo spettacolo Ah!

14 Dicembre 2022 12:16

Prosegue a Messina il cartellone di dicembre di EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile), il progetto di promozione del teatro nelle periferie realizzato a Messina da Mana Chuma Teatro in partenariato con Rete Latitudini e Teatro dei 3 Mestieri. Prossimo appuntamento venerdì 16 dicembre alle ore 21.00 al Teatro dei 3 Mestieri con AH!(Produzione ALDES) che ha la regia Roberto Castello e con protagonisti in scena Erica Bravini, Mariano Nieddu, Alessandra Moretti. Ah! È uno spettacolo di clown dal sapore futurista. Un lavoro patafisico, fra il signor Bonaventura, Alfred Jarry e il teatro musicale di Brecht, che privilegia gestualità marionettistiche e stilizzate per creare un mondo bidimensionale in cui avvengono cose buffe e bizzarre sostanzialmente senza senso. Un tuffo in un nobile stile di intrattenimento comico che ha le sue radici nella cultura italiana di un secolo fa. Uno stile consapevolmente puerile che, proprio grazie a questo espediente, riesce a toccare anche i colori del tragico e ha ispirato il teatro di avanguardia di tutta Europa producendo artisti come Petrolini, Totò e Macario. Ma qui, a differenza loro, a parte alcuni strampalati distici di ottonari in rima baciata che compaiono di tanto in tanto accompagnati da una marcetta militarista, le parole sono del tutto assenti perché il gioco e il divertimento nascono solo dalla gestualità degli interpreti e dalle loro danze bislacche.

I successivi appuntamenti in programma, sempre al Teatro dei 3 Mestieri alle ore 21.00 sono: Martedì 20 dicembre con Via del popolo di e con Saverio La Ruina (Produzione Scena Verticale). Giovedì 22 dicembre con 4×25 Di e con Lorenzo Praticò (Produzione Teatro Rossosimona di Rende). Gli spettacoli di EPIC proseguiranno fino alla fine di dicembre 2022. EPIC Esperienze Performative di Impegno Civile progetto di Mana Chuma Teatro (Avviso pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine per aree cittadine periferiche – Comune di Messina / Ministero della Cultura).