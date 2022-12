Messina: al Palacultura lo spettacolo “Disney, the magic of music”

10 Dicembre 2022 19:36

Mercoledì 28 dicembre, alle ore 19:00, in scena al Palacultura “Antonello” lo spettacolo “Disney, the magic of music, Viaggio nel magico mondo dei cartoons”. Sul palco Lidia Schillaci e la Brass Youth Jazz Orchestra con le special guests Francesco Nicolosi, Riccardo Pirrone ed Eleonora Abbruzzo; gli arrangiamenti sono a cura del Maestro Domenico Riina. Il progetto è una produzione originale della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, con la direzione artistica di Luca Luzzu, e propone la rilettura delle più celebri colonne sonore dei film Disney. I più grandi capolavori eseguiti da artisti come Elton John o Phil Collins, saranno interpretati da Lidia Schillaci, una delle migliori cantanti nazionali, già testimonial della Disney per alcuni film e vincitrice dell’ultima edizione di “Tale e Quale show” per la Rai. Il repertorio, presente nell’immaginario di tutte le generazioni, è arricchito dalla presenza dell’orchestra con arrangiamenti e orchestrazioni di Domenico Riina, dal violinista Francesco Nicolosi e dalla proiezione di creazioni multimediali prodotte dal fotografo Arturo Di Vita.

Grazie alle notevoli qualità timbriche, alle eccellenti doti vocali e duttilità di stile, Lidia Schillaci si è presto imposta nel mondo del pop più raffinato dapprima calcando scene prestigiose al seguito dei numerosi big (tra cui Eros Ramazzotti, Max Pezzali ed Elisa) che l’hanno voluta come vocalist ufficiale nei tour italiani ed internazionali e poi avviando una brillante carriera solista, in cui comincia a scrivere canzoni per se stessa oltre che per il cinema e la televisione, cimentandosi anche come attrice. Biglietti su www.liveticket.it, presso “Pirrone Rigenerazione” (via La Farina, 55 – Messina) e tutti i punti vendita autorizzati. In vista di una futura sinergia tra la Filarmonica Laudamo e la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana, si annuncia uno sconto sul prezzo del biglietto riservato a tutti gli abbonati alla stagione concertistica 2022/2023 della Filarmonica Laudamo.