Messina: al Palacultura Antonello si terrà l’incontro “Baby Pit-Stop Unicef”

2 Dicembre 2022 19:46

Lunedì 5, alle ore 11, al Palacultura Antonello, si terrà l’incontro “Baby Pit-Stop UNICEF”, iniziativa promossa dal Soroptimist Club Messina in collaborazione con il Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF. L’evento rientra in ‘Orange the World… in ME’ periodo di attivismo del Soroptimist Club Messina con il patrocinio del Comune e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, avviato il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne che si concluderà il 10 dicembre giornata dei diritti umani. Il Baby Pit Stop UNICEF é un’area attrezzata, per accogliere le mamme per esigenze di allattamento o di altro genere, quando si trovano fuori casa; “un progetto – spiega l’ing. Schipani – che l’UNICEF promuove anche con il sostegno del Soroptimist International d’Italia, nell’ambito delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo 11 dell’agenda 2030 Città e comunità Sostenibili. L’incontro al Baby Pit Stop sarà un momento di sensibilizzazione e confronto sui temi dell’allattamento, della maternità e dell’essere donna.

I lavori, introdotti dalla presidente del Soroptimist Club Messina, Linda Schipani, con la partecipazione del Sindaco Federico Basile, dell’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e della ginecologa e sessuologa Luisa Barbaro che relazionerà sul tema della violenza in gravidanza. Ad intervenire la Presidente del Cirs Maria Celeste Celi che presenterà il “Punto salute, progetto palazzo delle donne ” di sostegno e formazione per la gravidanza, il parto e l’allattamento e Sabrina Assenzio, dietista della Banca del Latte Umano Donato, del Policlinico G. Martino di Messina che parlerà di allattamento, patrimonio di salute e di amore. A seguire la Presidente Provinciale del Comitato di Messina, Angela Rizzo Faranda, intratterrà sul programma UNICEF: “Insieme per l’Allattamento” che prevede 4 programmi: “Ospedali amici dei bambini”, dove il personale segue le buone pratiche indicate dalle evidenze scientifiche affinché mamme, bambini e bambine, abbiano un sostegno efficace al parto e all’avvio dell’allattamento, “Comunità Amiche dei bambini”, corsi di Laurea riconosciuti: Amici dell’Allattamento e Baby Pit Stop. L’incontro prevede anche la collocazione del Soroptimist club Messina di una targa all’ingresso del Baby Pit Stop UNICEF, realizzato nel 2021, con il sostegno del Soroptimist Club Messina, nel rispetto delle linee guida OMS-UNICEF.