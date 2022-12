Messina: aggredito personale dell’ATM

15 Dicembre 2022 11:55

Due aggressioni ieri per due dipendenti dell’Atm di Messina. ATM è “da sempre particolarmente vicina ai propri dipendenti e sta accertando quanto avvenuto. Gli eventi successi ieri in prima serata sul bus e al deposito il carro attrezzi sono stati segnalati stamattina con apposite relazioni che dimostrano si sia seguita regolarmente la procedura, con l’eventuale intervento delle forze dell’ordine come previsto in situazioni simili. In particolare, nel secondo caso si è trattato di un episodio di minima rilevanza che non ha avuto conseguenze, tant’è che il personale impegnato nel reparto ha predisposto una relazione scritta solo a seguito di richiesta aziendale”.

ATM ha dimostrato “la massima attenzione verso la sicurezza dei propri dipendenti, grazie alla presenza di importanti deterrenti come la video sorveglianza su tutti i veicoli e la dotazione di bodycam ai dipendenti del settore rimozione e ai verificatori titoli di viaggio. Queste iniziative si sono rivelate finora estremamente utili per limitare aggressioni e accuse infondate nei confronti dei lavoratori. Non possiamo, però nel contempo, non stigmatizzare quanto scritto dalle organizzazioni sindacali che, come fanno da molto tempo, cercano solo di aumentare il livello di tensione col solo evidente fine di enfatizzare un inesistente scontro tra le direzioni aziendali e i lavoratori”.