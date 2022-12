Messina: a Piazza Duomo 2° appuntamento dell’iniziativa “L’arte racconta la città-Strettartme”

5 Dicembre 2022 15:18

Domenica 11 dicembre, a partire dalle ore 10 sino alle 16, in Piazza Duomo, su iniziativa degli Assessori alle Politiche Giovanili Liana Cannata e alla Cultura Enzo Caruso, in collaborazione con l’Officina del Sole, si svolgerà la seconda giornata di “L’arte racconta la città-Strettartme”, iniziativa all’insegna dell’arte e della bellezza. E’ il secondo di una serie di appuntamenti, il primo è stato lo scorso 2 ottobre al Gran Camposanto, in cui si raccontano di volta in volta un monumento cittadino importante e i partecipanti sono liberi di rappresentarlo come meglio credono attraverso il disegno, la pittura, la fotografia, la poesia e qualsiasi altra forma di espressione. Conclusa l’opera, ogni partecipante dovrà scattare una foto per i social, inserendo l’hashtag #STRETTARTME, in modo tale da fare parte della community insieme a tutti gli altri.

Si creerà un enorme album virtuale con tutti i lavori. E’ possibile produrre anche video, reel e storie. Obiettivo della manifestazione quindi è coinvolgere giovani artisti e dare vita alla loro creatività per raccontare attraverso le varie forme di espressione dell’arte moderna i luoghi più rappresentativi della città di Messina, favorendo all’insegna dell’arte un’occasione di aggregazione e inclusione sociale. Per chi non intende prendere parte all’estemporanea, nelle vesti di visitatore dalle 10 alle 16 potrà incontrare lo scrittore Giandomenico Ruta, che narrerà le leggende e le storie del mistero di Messina, e Alessandro e Federica Carrozza, Giorgia Minisi e Valentina Marra, che decanteranno testi e poesie per i visitatori. L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti, professionisti e non, di qualsiasi età. Il materiale occorrente deve essere portato da casa. Sponsor della manifestazione Piccione Cornici, supporto e promozione social Igers Messina.