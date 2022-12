Mercato Vigor Lamezia, tris di acquisti per i biancoverdi: due in uscita

3 Dicembre 2022 14:47

Primi movimenti di mercato per la Vigor Lamezia. Alla corte di mister Saladino arrivano dal Sersale il difensore classe ’98 Antonio De Fazio e l’attaccante ’03 Giuseppe Cristaudo, dalla Promosport Antonio Mercuri ’97. Si ringraziano le due Società per la collaborazione dimostrata. A vestire, così, i colori biancoverdi saranno altri tre Lametini.

In uscita, infine, i due portieri Pietro Mauro e Giacomo Nascardi, ad entrambi il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi e l’augurio di raggiungere i migliori traguardi personali e professionali.