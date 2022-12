Il rap reggino Marco Falco pubblica Trapshit, singolo che parla di strada

27 Dicembre 2022 11:21

Marco Falco, nome d’arte di Marco Inguscio, è un rapper/producer di classe ’99. Originario di Reggio Calabria, inizia ad entrare in contatto con la musica suonando la chitarra, arrivando a cimentarsi in molteplici strumenti tra cui batteria, basso e tastiera. Successivamente inizia la sua carriera come cantante girandosi l’italia a 360 gradi, partecipando a diversi eventi e concerti, fino ad entrare nel mondo della trap. il rapper unisce lo stile della trap italiana al flow americano. Dopo l’esordio, nel 2019, con Flex, nel 2020 pubblica il suo primo EP 11:11 in tutti gli store digitali, raggiungendo un buon riscontro come ascolti in tutto il mondo da 81 paesi. Dopo pochi mesi dall’uscita del suo EP, Marco Falco torna con diversi brani tra cui Call Me, Flex 2 e Immortale.

Trapshit è il nuovo singolo, dove mescola le barre in italiano con alcune in inglese, il brano è il remix di CC della Dark Polo Gang. Il beat dal suono trap/ drill è prodotto da Sick Luke, che esalta un testo che fa riferimento alla realtà che c’è in strada vissuta dai giovani. Il videoclip è stato girato nella città dell’artista, Reggio Calabria, a cui ha collaborato alle riprese Fortunato Serranò. Il videoclip lo potete trovare online sul canale ufficiale dell’artista. Con questa canzone Marco Falco vuole mandare un messaggio, specialmente hai giovani che oggi crescono senza un esempio, per spronarli a credere nei propri sogni, perchè è quando tutti provano a buttarvi giù che capite chi siete davvero.