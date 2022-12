Manovra, Occhiuto: “3 miliardi per la Ss106, ottima notizia”

17 Dicembre 2022 12:48

“Sono contento che, per la prima volta, ci sia un investimento su un’infrastruttura strategica per la Calabria, che è la Strada Statale Jonica. Avevo chiesto 3 miliardi aggiuntivi. È un’ottima notizia il fatto che queste risorse siano contenute nella legge di bilancio, anche se in un arco temporale molto lungo”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a RaiNews24.

“In manovra ci sono anche tante altre misure per il Sud. Penso che da parte del governo ci sia il giusto atteggiamento nei confronti del Mezzogiorno, che non deve più giocare in difesa, ma deve essere protagonista e capace di farsi rispettare a livello nazionale”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.