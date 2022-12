Maltempo in Calabria, prorogata l’allerta meteo arancione: “non uscire di casa”

10 Dicembre 2022 17:36

Prorogata fino alla mezzanotte di domani, l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile calabrese. Lo rende noto il Comune di Cosenza. “Nel messaggio di allertamento unificato diramato dalla Protezione civile regionale – è detto in una nota del Comune – si fa riferimento ad una previsione di piogge e temporali sparsi, a carattere di rovescio o temporale. Gli scenari ipotizzabili rendono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti e, inoltre, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

“Il Settore Protezione Civile del Comune di Cosenza – è detto ancora nella nota – ha diffuso, pertanto, il consueto avviso alla cittadinanza nel quale si raccomanda l’adozione di una serie di misure comportamentali: evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario; non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti; porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti; fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi; non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole; non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni”.