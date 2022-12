Maltempo: manca l’acqua in varie zone di Messina

3 Dicembre 2022 14:48

Un guasto all’impianto elettrico ha frenato la distribuzione dell’acqua in diverse zone di Messina. Ad avere maggiori problemi dovrebbero essere le zone del centro e della parte nord della città dello Stretto. Ricordiamo che, lo scorso fine settimana, ci furono disservizi idrici in quasi tutte le abitazioni di Messina a causa di lavori di manutenzione alla rete.

I tecnici di AMAM sono già al lavoro per il ripristino dell’erogazione in rete, che dovrebbe avvenire in serata. Sempre attivi i canali di AMAM per raccogliere eventuali segnalazioni di emergenza al recapito telefonico 090.3687722