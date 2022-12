Maltempo in Calabria, Serra San Bruno in ginocchio: gravi danni | FOTO

13 Dicembre 2022 16:15

Un forte maltempo con piogge torrenziali e venti impetuosi sta colpendo in queste ore la Calabria dove si sono verificati violenti temporali soprattutto tra lametino e vibonese e in modo particolare a Serra San Bruno. Il comune del vibonese è stato colpito da un evento estremo con conseguenti gravi danni. Non è ancora possibile accertare se si è trattato di una tromba d’aria o di un violentissimo Downburst temporalesco, fatto sta che all’improvviso si sono verificati venti impetuosi e piogge torrenziali.

Nelle immagini a corredo dell’articolo, realizzate da Bruno Polito e Valentina de Stefano, possiamo vedere l’entità dei danni. Tante le testimonianze dei residenti: “ha distrutto l’antenna e le tegole”, e ancora “ha sventrato il lavandino esterno e le poltrone”, e addirittura “a me ha volato il cagnolino con tutta la cuccia, per fortuna mio marito l’ha salvato, povero Rocky se l’è vista brutta”.

Il maltempo sta flagellando la Calabria tirrenica in queste ore e purtroppo anche nelle prossime ore continuerà a diluviare su tutta la fascia tirrenica della Regione non solo oggi ma anche domani.