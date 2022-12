Maltempo, paura nel messinese: situazione disastrosa a Barcellona, Terme Vigliatore e Rodì | VIDEO

3 Dicembre 2022 17:59

Situazione molto preoccupante per il forte maltempo sul mar Tirreno ed in Sicilia. Si fa complessa la situazione del maltempo in provincia di Messina dove un fortissimo sta colpendo vari zone del versante tirrenico provocando nubifragi. A Terme Vigliatore sono caduti 102mm di pioggia mentre Barcellona Pozzo di Gotto è arrivata a 86mm, ma continua piovere incessantemente. Al momento sono segnalati allagamenti su tutta la piana di Milazzo, con frane a Rodi Milici e interruzioni delle strade in tutta l’area. A Barcellona, inoltre, un treno, con numerosi viaggiatori a bordo, è bloccato da tre ore nel terrapieno vicino alla stazione.

“È molto importante che nessuno si muova da casa! La via che porta da Rodì a Milici è al momento intransitabile, è necessario che resti libera per consentire le operazioni di soccorso che i nostri operai e volontari stanno svolgendo in questi momenti”, informa il Comune di Rodì Milici.