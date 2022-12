“Ognuno di noi è speciale a modo suo”: a Reggio Calabria la magia di “Fabularium”

3 Dicembre 2022 23:53

Un Teatro Cilea gremito di bambini, questo pomeriggio a Reggio Calabria per lo spettacolo Fabularium. I bimbi con le loro famiglie, ma anche qualche ‘grandicello’ appassionato di favole Disney, hanno vissuto due ore di pura magia con le avventure di Fata Smemorina e Mago Merlino.

I due protagonisti indiscussi dello spettacolo hanno affrontato un magico viaggio, incontrando i personaggi principali delle favole Disney più amate di sempre, dalle più antiche alle più moderne. Due ore di magia con le canzoni più famose interpretate dal vivo, con coreografie e scenografie mozzafiato e anche… tante risate! Maui, il semidio del vento e del mare, protagonista di Oceania, ed il Genio della Lampada di Aladdin, hanno regalato una divertentissima comicità che ha fatto ridere di gusto proprio tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Uno spettacolo magico, con uno speciale focus sui valori più importanti della vita: dalla famiglia, all’amore, fino all’amicizia. Non sono mancati dei bellissimi messaggi di coraggio, forza, speranza, unione e altruismo.

Ed infine, i protagonisti delle fiabe Disney hanno regalato un sogno a tutti i bambini presenti: dopo i saluti sul palco a fine spettacolo, infatti, Fata Smemorina e Mago Merlino, accompagnati da Elsa di Frozen, Belle de La Bella e la Bestia, Aladdin ed il Genio, lo spazzacamino di Mary Poppins, Vaiana di Oceania e tanti altri personaggi del corpo di ballo, sono scesi in platea per salutare da vicino tutti i bambini, per poi fermarsi appena fuori dal Teatro per concedere foto, sorrisi e abbracci.

Piccini e grandi hanno lasciato il Teatro Cilea col cuore pieno di gioia e con un importantissimo, tra i tanti, messaggio di Fata Smemorina, che nessuno dovrebbe mai dimenticare: “ognuno di noi è speciale a modo suo”

Il cast dello spettacolo Fabularium

Il Musical, evento di chiusura della 36esima edizione di “Fatti di Musica”, il Festival del Miglior Live d’Autore ideato e diretto in Calabria da Ruggero Pegna, si avvale di grandi firme e di un ricco cast: regia di Angelo Lucarella e Annalory Fullone, sceneggiatura di Annalory Fullone, coreografie di Debora Boccuni, costumi design & props di Annalisa Milanese, scenografia/show design e scene di Francesco Paolo Caragiulo, digital artists di Myriam Campanello e Riccardo Scaringella, light design Roberto De Bellis, sound engineering Davide Petrone. Nel cast, oltre ad Angelo Lucarella ed Annalory Fullone, anche Laura Legrottaglie, Rosanna Cassano, Giovanni Valente, Marco Buzzerio, Veronica Giusti, Flavia De Bartolomeo, Giuseppe Visaggi, Gabriella Serio.