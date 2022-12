Calabria: si dimette il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle

27 Dicembre 2022 10:50

Il Movimento 5 Stelle è senza coordinatore regionale. Massimo Misiti, ex parlamentare calabrese, lascia l’incarico. “La mia professione di medico e i ruoli di rappresentanza nelle società scientifiche di cui faccio parte, richiedono – spiega in una nota Massimo Misiti– un mio maggiore impegno temporale anche alla luce di nuove sfide che la sanità impone in un momento così delicato per il nostro Paese. Per questo – rimarca – ho deciso di rimettere nelle mani del presidente Giuseppe Conte l’incarico di coordinatore Regionale della Calabria e di membro del Comitato Tematico sulla Sanità. Porto con me i piacevoli ricordi di un bel percorso, non scevro da ostacoli e difficoltà, che però mi ha consentito di lasciare traccia del mio operato. Penso all’istituzione dell’obbligatorietà dei defibrillatori nelle strutture pubbliche e private, e alla reintroduzione dello studio dell’educazione civica nelle scuole, leggi che portano entrambe anche la mia prima firma, oltre alle altre proposte di legge tra le quali quella sull’emergenza/urgenza. Questa esperienza di parlamentare – sostiene – ha fortificato la mia idea di rappresentanza e la consapevolezza di quanto sia delicato e difficile questo compito. Aver avuto la possibilità di svolgerlo è stato un immenso privilegio. A coloro i quali hanno manifestato la loro fiducia in me, riservandomi il compito di rappresentarli alla Camera – conclude – il mio più profondo e sentito grazie”.