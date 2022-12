14 Dicembre 2022 14:49

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, sarà in Calabria lunedì, 19 dicembre, per una visita istituzionale ai carabinieri calabresi. Il ministro, in particolare, sarà in visita nella sede del Comando legione carabinieri Calabria, in occasione della quale è previsto un punto stampa verso le 10.