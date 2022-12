Loizzo: “tolleranza zero sulla pedofilia”

10 Dicembre 2022 10:34

“Sulla pedofilia dobbiamo usare tolleranza zero senza trovare giustificazioni sociologiche o psicologiche per chi abusa dei bambini“. Lo afferma l’on Simona Loizzo deputato della Lega e membro della commissione sanità. “Basta con la declaratoria dei disturbi dì personalità come attenuante – dice Loizzo – che esistono solo in Italia. Dobbiamo difendere i bambini e dare impulso ad associazioni come Meter di Don Fortunato di Noto che rappresentano un orgoglio per la lotta alla pedopornografia soprattutto web. È un impegno che mi assumo personalmente quello di contrastare questo crimine, perché di crimine si tratta, che insidia i nostri bambini”.