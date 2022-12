Calabria, Loizzo: “costituire azienda ospedaliera universitaria Catanzaro e commissione inchiesta Covid”

7 Dicembre 2022 14:53

L’on Simona Loizzo, deputato della Lega, sarà relatrice in aula, lunedì prossimo, sul decreto Calabria. Stamani, intanto, in Commissione affari sociali, audizione del ministro della Salute, Schillaci. “Ringrazio il ministro per la sensibilità avuta – ha detto Loizzo – particolarmente su due aspetti fondamentali. Ho chiesto l’iter legislativo per la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie, che devono nascere da fusione per incorporazione, e che riguardano la nostra regione precisamente con la fusione dell’azienda Mater Domini con la Pugliese Ciaccio. Desidero ringraziare il ministro anche per la disponibilità espressa alla mia richiesta,che è quella della Lega in attesa della istituzione di una commissione di inchiesta sul Covid, dì una verifica e un monitoraggio sulla vicenda, anche e soprattutto in onore dei tanti sanitari morti durante la pandemia.

Siamo soddisfatti – ha concluso l’on Loizzo – per la grande attenzione registrata che dimostra l’impegno del governo sulla sanità. Il ministro in commissione è stato molto bravo sulla rete oncologica, delle reti a tempo urgenza emergenza dimostrando la sua serietà istituzionale.

Sono veramente soddisfatta – ha aggiunto Loizzo al termine dei lavori della commissione – sia per la vicenda di Catanzaro, per la quale bisogna ringraziare il presidente Occhiuto che ha disvelato il problema dopo il silenzio dei predecessori, sia per l’interesse che il ministro Schillaci ha manifestato sulla necessità di fare chiarezza per il covid, oltre che per gli investimenti annunciati in settori strategici della rete sanitaria“.