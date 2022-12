Locri: truffe agli anziani, incontro con i Carabinieri | INTERVISTE

16 Dicembre 2022 12:52

Al Centro Interpastorale di Locri, i Carabinieri del Gruppo di Locri, hanno incontrato una nutrita rappresentanza di anziani, studenti e persone fragili, con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza delle possibili truffe e delle modalità d’ingresso nelle abitazioni da parte di malintenzionati. I militari presenti, con esempi concreti, hanno illustrato cosa è opportuno fare e come regolarsi, in presenza di situazioni potenzialmente pericolose per gli anziani, da sempre considerati a rischio in qualità di bersagli prediletti per furti e truffe.

L’obiettivo, quello di mettere in guardia l’uditorio sul rischio di riporre la propria fiducia nelle mani di sconosciuti dalle varie modalità di truffe che possono presentarsi. In basso le INTERVISTE complete: