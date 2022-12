Locri: il Liceo Zaleuco ricorda il professore Francesco Panzera, ucciso 40 anni fa | INTERVISTE

15 Dicembre 2022 13:52

Questa mattina, a Locri, iniziativa per ricordare il professore Francesco Panzera, a 40 anni dall’assassinio, nell’Aula Magna del Liceo Zaleuco, alla presenza del Prefetto Mariani, del vescovo Oliva, del sindaco e assessore regionale Calabrese, della nipote del docente ed ex studenti. Panzera, era un professore di matematica e vicepreside dello Zaleuco. La sera del 10 dicembre 1982 fu ucciso con 8 colpi di pistola. Non si sa il motivo della sua uccisione, alcuni hanno presupposto che voleva contrastare la diffusione di droghe.

Biografia

Francesco Panzera nasce il 22 luglio 1945 a Ferruzzano, dove compie i primi studi. Si trasferisce quindi a Locri presso lo zio sacerdote don Santo Gullace, la cui guida sarà determinante per la sua formazione etica e professionale. Frequenta il Liceo Scientifico “Zaleuco” conseguendo nel 1964 la maturità. Nel 1969 si laurea a Messina in Matematica e Fisica con una tesi sulle partizioni “P-gruppi finiti”.

Dal 1970 al 1974 insegna presso il Liceo Scientifico di Chiaravalle (CZ), dal ’74 al’78 all’Istituto Magistrale “Mazzini” di Locri. Nominato docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico di Locri, svolge anche la funzione di Vicario del Preside fino alla tragica scomparsa avvenuta la sera del 10 dicembre 1982.

